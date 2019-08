Nemška zasedba Rammstein s svojo pojavo, nastopi in videi pogosto razburja javnost in oblasti. Nedavno so se nad njihovim spotom za skladbo Deutschland pritožili z izraelskega zunanjega ministrstva, ker naj bi video vseboval problematično nacistično ikonografijo, tokrat pa Rammstein očitno z veseljem pričakujejo odziv ruskih oblasti. Na torkovem koncertu sta se namreč kitarista zasedbe PaulLanders in Richards Kruspe poljubila, s čimer sta najverjetneje kršila ruski zakon iz leta 2013, ki prepoveduje posredovanje podob homoseksualnosti mladoletnim.

Zakon, ki naj bi otroke ščitil pred izpostavljenostjo homoseksualnosti, je podpisal Vladimir Putin, v njem pa je predvidena kazen tudi za tujce, ki kršijo zakon, in sicer do 15 dni zapora in deportacija ali denarna kazen in deportacija. Ruske oblasti za zdaj še niso ukrepale, si pa skupina več kot očitno želi, da bi, saj so po nastopu fotografijo poljuba objavili tudi na instagramu in dopisali: Rusija, ljubimo te! Landers in Kruspe sta se sicer na letošnji evropski turneji že nekajkrat poljubila, zaradi česar so jima oboževalci in oboževalke že nadeli vzdevek Paulchard (Paul in Richard).

Rammstein so na turneji, na kateri promovirajo svoj zadnji album brez naslova, že nekajkrat podprli boj za enakopravnost LGBTQ-skupnosti, med drugim na Poljskem, kjer so izobesili mavrično zastavo, z njo pa je pevec Till Lindemann mahal tudi v čolnu med občinstvom. Rammstein so tako na Poljskem opozorili na nasilje, ki ga je bila LGBTQ-skupnost deležna med parado ponosa, eden od časopisov na Poljskem je celo delil nalepke, ki naj bi označevale območja, kjer LGBTQ-skupnost ni zaželena.

Poljub kitaristov skupine Rammstein v Rusiji se je zgodil dober mesec dni po tem, ko je bila v v Sankt Peterburgu zabodena LGBTQ-aktivistka Elena Grigorjeva. Ta je pred tem več mesecev dobivala grožnje s smrtjo, ki pa jih policija ni jemala resno. Homoseksualnost v Rusiji sicer ni kriminalizirana kot taka, odnos do LGBTQ-skupnosti v državi, kjer poroke istospolnih niso legalne, pa se zaostruje predvsem zaradi omenjenega zakona o tako imenovani gejevski propagandi, ki pod pretvezo zaščite družinskih vrednot otežuje boj za pravice LGBTQ-skupnosti.

Rusko javno mnenje je LGBTQ-skupnosti izrazito nenaklonjeno, manj kot polovica ljudi meni, da bi morali imeti enake pravice, vedno več pozivanja k nasilju je mogoče najti tudi na spletu. V začetku julija so s spleta na primer umaknili rusko spletno stran Saw, na kateri so ljudi pozivali k napadom na pripadnike LGBTQ-skupnosti, pri čemer so se sklicevali na pogrome v Čečeniji leta 2017, v katerih so bili glavna tarča moški, za katere so sumili, da so homoseksualci.

Medtem ko je v Rusiji prepovedano prikazovanje homoseksualnih dejanj mladoletnim, kot da so normalna, so bili Rammstein za mladoletno mladino že prepovedani v domači Nemčiji. Leta 2009 so namreč njihov album Liebe ist für alle da uvrstili na tako imenovani Indeks, na katerem so medijski izdelki, ki jih je bilo nezakonito predvajati ali izpostavljati na mestih, vidnih mladoletnim. Prepoved so leto pozneje sicer umaknili, skupina pa je leta 2016 vložila tožbo proti državi, predvsem zaradi 85.000 izvodov albuma, ki so jih bili v času prepovedi primorani shraniti, namesto da bi jih prodali.