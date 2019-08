Pogovarjali naj bi se namreč bolj o tem, zakaj zadnji krog pogajanj ni bil uspešen in kaj bi lahko storili, da se to ne ponovi. Tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino Gao Feng je dejal, da so bila posvetovanja v Šanghaju odkrita, učinkovita ter konstruktivna.

Ko je ameriški predsednik Donald Trump udaril s carinami na kitajski uvoz, mu je Peking vrnil s carinami na kmetijski uvoz, kar prizadeva Trumpove podeželske volivce. Neke vrste dogovor bo kmalu v interesu obeh strani, saj bodo v ZDA novembra 2020 volitve, na katerih želi Trump znova zmagati.

Gao je dejal, da so kitajska podjetja začela pristopati ameriškim dobaviteljem že sredi julija in nekaj nakupa kmetijskih pridelkov je že bilo. Gre za sojo, bombaž, svinjino in sirek.

Trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko imajo padce in premirja, od katerih je bilo zadnje sklenjeno junija med Trumpom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Trump je pred dnevi zagodrnjal, da bi morala Kitajska začeti kupovati ameriške kmetijske pridelke, vendar tega še ni storila.