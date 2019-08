Zakon je za potrditev potreboval 42 glasov podpore od skupno 81 poslancev. Za je glasovalo 38 poslancev, proti pa štirje. Polancev opozicije med glasovanjem ni bilo v dvorani, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poslanci glavnih koalicijskih strank - Demokratske stranke socialistov (DPS), socialni demokrati ter Liberalne stranke - so predlog zakona podprli.

Aktivisti LGBT skupnosti so nasprotnike obtožili, da so »uničili demokratični proces v državi in njeno evropsko pot«. Poudarili so, da je parlament z zavrnitvijo zakona poslal sporočilo, da poslanci samo retorično podpirajo evropske in evroatlantske vrednote, da pa jim niso zavezani, poroča portal Balkaninsight.

Glavni opozicijski blok Demokratska fronta (DF), ki je blizu družbeno konservativni Rusiji, je pred tem vlado pozvala k umiku predloga zakona, češ da večina prebivalcev Črne gore nasprotuje partnerskim skupnostim istospolnih oseb.

Poslanci vladne DPS so poudarili, da bi z zakonom zagotovili svoboščine vsem državljanom, saj so istospolne skupnosti realnost, z zakonom pa bi jih zgolj javno priznali in pokazali strpnost do drugače mislečih v družbi.

Zakonski predlog je pripravilo ministrstvo za človekove pravice in pravice manjšin. Že med pripravo je sprožal burne razprave na družbenih medijih, pri čemer večina komentarjev ni bila naklonjena zakonu.