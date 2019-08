Vreme: Spremenljivo oblačno, ponekod posamezne plohe in nevihte

Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno, ponekod lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.