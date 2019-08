Sirce so poslali v begunska taborišča v predmestju Istanbula, ostale pa v druga turška mesta.

Turške oblasti so nedavno poostrile ukrepe proti neregistriranim migrantom v Istanbulu, turški finančni prestolnici, ki ima okoli 16 milijonov prebivalcev.

Minuli teden je guverner Istanbula neprijavljenim sirskim beguncem dal do 20. avgusta čas, da odidejo iz mesta ali pa jih bodo vrnili v turška mesta, kjer so se prvič registrirali.

Turški mediji so poročali, da so več sto sirskih beguncev poslali nazaj v Sirijo, potem ko so podpisali različne obrazce v turščini, ki jih niso razumeli. Turški notranji minister Süleyman Soylu je to zanikal.