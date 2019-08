Ekipa znanstvenikov je opravila raziskavo, v kateri je 470 otokom pokazala fotografijo moškega z brado in fotografijo istega moškega brez brade. Otrokom so zastavili tri enostavna vprašanja: Kateri moški je videti močnejši?, Kateri zgleda starejši? in kateri od njiju je privlačnejši?.

Večina otrok je pri prvih dveh vprašanjih pokazala na sliko moškega z brado, pri tretjem vprašanju pa se je razmerje obrnilo. Že otroci stari dve leti so pokazali, da imajo raje moškega brez brade, razmerje pa se, do starosti približno 13 let, le še stopnjuje. Šele v času, ko otroci vstopajo v puberteto, se trend začne spreminjati in brada ponovno postane aktualna, pišejo pri npr-ju.