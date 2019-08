Mali klub s Škotske nastopa v ligi Highland oziroma peti škotski ligi. Kljub temu nogometašem Fort Williama nastopanje v tekmovanju več kot očitno povzroča preglavice, saj jim proti nasprotnikom v njem nikakor ne uspe zmagati. A to se je naposled le spremenilo včeraj, ko so se v pokalu Severne Škotske pomerili z Naim Countyjem. Tekmeca so nadigrali s 5:2 in tako po 73 obračunih, 840 dneh in štirih sezonah le slavili zmago.

Team pic.twitter.com/SGvM588BWQ — Fort William FC (@FortWilliamFC) 1 August 2019

Kot piše hrvaški portal Index, ki povzema britanske medije, uspeh škotskega nižjeligaša ni ostal neopažen. Klub je namreč v samo nekaj urah na družbenem omrežju twitter več kot podvojil svoje število sledilcev s 5000 na 13.000. »Izvrsten večer v Claggan Parku. Neverjeten občutek. Radi bi se zahvalili vsem, ki so nas spremljali na tekmi. Prav tako gre zahvalauporabnikom spleta po vsem svetu, ki so uspeh praznovali z nami. Vaša podpora ni ostala neopažena,« je sporočil klub na twitterju.

Čeprav je Fort William le eden od številnih malih klubov v Veliki Britaniji, pa je precejšnjo pozornost požel, ko je o njem dokumentarno oddajo posnel BBC. Britanska televizijska hiša je nižjeligaša spremljala v minuli sezoni, ki jo je ta sklenil z minus sedmimi točkami. Vpisal je le dva remija, kar devet točk pa so mu odvzeli, ker je trikrat zaigral z neregistriranimi igralci. Tudi zato je uprava Fort Williama svojim nogometašem letos predlagala, da se preselijo v šesto ligo, kar pa so ti v upanju, da bodo zmago naposled le dočakali, predlog zavrnili.

Ob tem velja dodati, da so imeli igralci Fort Williama pri prekinitvi črnega niza tudi nekaj smole. Zmago bi namreč lahko dosegli že letošnjega februarja, ko so vodili ob polčasu, a je bil obračun zaradi močnega deževja predčasno prekinjen.