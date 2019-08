Kot so za STA še sporočili iz kidričevskega podjetja, je bilo na skupščini prisotnega 100 odstotkov kapitala, vse sklepe pa so potrdili v predlagani vsebini. Za revizorja poslovanja v naslednjih treh letih so imenovali revizijsko družbo Mazars iz Ljubljane.

Sicer pa razmere v aluminijski industriji tudi letos ostajajo še naprej nepredvidljive, trendi zadnjih mesecev pa nakazujejo padec cen osnovnih surovin in rast cene energije. Borzna cena aluminija se je v zadnjem mesecu umirila na ravni 1800 dolarjev za tono, premije za večino izdelkov pa so pod pritiskom in zato v trendu padanja.

»Zaznati je prvo ohlajanje povpraševanja, predvsem v avtomobilski industriji naročila nekoliko odstopajo navzdol od planiranih. Ocenjujemo, da so trenutne razmere v veliki meri odraz dokaj premišljene politike ZDA, ki s svojimi ukrepi ščiti svojo industrijo in utrjuje globalno močni položaj, ter z ukrepi proti Kitajski posredno v dokaj nezavidljiv položaj postavlja Evropo,« meni Drobnič.