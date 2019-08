Kriminalisti so preiskavo začeli lani, po prijavi oškodovancev iz Krasa, ki naj bi ju oškodovala za najmanj 100.000 evrov, nato pa so ugotovili, da Kranjčana, stara stara 58 in 59 let, nista goljufala le na Krasu, ampak tudi drugod po Sloveniji, predvsem na območju Ljubljane. Ovadilo ju je še 16 oseb, ki so priglasili za več kot 570.000 evrov škode, so sporočili s koprske policijske uprave.

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da sta osumljena zakonca iz Kranja v avgustu 2009 z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravila v zmoto zakonski par iz Krasa ter dosegla, da sta oškodovanca pooblastila enega od osumljencev, da je upravljal z njunim premoženjem, ki sta mu ga pred tem, najmanj v znesku 50.000 evrov, izročila v gotovini. Naknadno, v letu 2011, pa sta osumljenca s predstavami o izjemno ugodnem in netveganem investiranju oba oškodovanca prepričala, da sta na bančni račun družbe iz Hongkonga nakazala še dodatnih 50.000 evrov.

Da bi oškodovan zakonski par še naprej verjel, da so njuni denarni vložki varni in donosni, sta ju po pošti redno obveščala in lažno prikazovala donosnost naložb, vse do leta 2017. Dostop do stanja svojih vložkov sta imela oškodovanca tudi preko različnih spletnih strani investicijskih skladov, vendar noben od teh ni imel ustreznega dovoljenja in jih ni nadziral regulator za trg vrednostnih papirjev.

Osumljenca sta zakoncema iz Krasa obljubljala donosno vlaganje in izplačilo vložkov z ustvarjenim donosom v roku, krajšem od leta dni. Ta rok se je nato iz različnih razlogov in boljših priložnosti prestavljal v prihodnost, tako, da oškodovanca nista prejela nobenega izplačila.

"Kranjčana sta pri goljufanju izkoriščala tudi dolgoletno poznanstvo z zakoncema iz Krasa, predvsem pa družbeni status, ki ga je na podlagi prejšnjih zaposlitev užival eden od osumljencev, karizmo in znanje s področja finančnih instrumentov," so zapisali na policijski upravi.

V Sloveniji zakonodaja dovoljuje trženje enot investicijskih skladov osebam, ki imajo dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev. Fizične osebe lahko enote skladov tržijo po pooblastilu družb, ki so od agencije pridobile dovoljenje za opravljanje storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti v Sloveniji.

Za opisano kaznivo dejanje goljufije je sicer predpisana zaporna kazen od enega do osmih let zapora.