Le Maire je v stikih z evropskimi kolegi in skuša najti konsenz o kandidatu, ki bo vodil IMF. Po navedbah Pariza je v igri pet imen, si pa Le Maire želi v potrjevanje posredovati zgolj eno. Lagardeova je sredi julija zaradi nominacije za predsednico Evropske centralne banke (ECB) odstopila z mesta direktorice IMF. Odstop bo začel veljati 12. septembra, do takrat pa so njene naloge zamrznjene in sklad začasno vodi njen namestnik David Lipton.

Mesto direktorja IMF tradicionalno zaseda Evropejec in na stari celini so odločeni, da bo tako tudi ostalo. Zaenkrat so kandidati za vodenje IMF španska gospodarska ministrica Nadia Calvino, portugalski finančni minister Mario Centeno, nekdanji nizozemski finančni minister in šef evroskupine Jeroen Dijsselbloem, nekdanja evropska komisarka iz Bolgarije Kristalina Georgieva, ki sedaj začasno vodi Svetovno banko, in nekdanji evropski komisar s Finske Olli Rehn.

Le Marie je danes sporočil, da je v zadnjih dneh govoril z vsemi kolegi, še posebej nemškim finančnim ministrom Olafom Sholzem. Za danes pa je sklical konferenčni klic s kolegi iz EU, da bi jih obvestil o rezultatu opravljenih konzultacij in da bi skupaj dorekli, kako bodo dosegli konsenz okoli enega samega imena. »V tem tednu poteka več različnih usklajevanj med finančnimi ministri, v katere se vključuje tudi slovenski finančni minister (Andrej Bertoncelj),« so za STA sporočili s slovenskega finančnega ministrstva. »Glede na to, da pogovori in usklajevanja o najbolj primernem kandidatu še potekajo, odločitev o podpori konkretnemu kandidatu še ni bila sprejeta,« so dodali ob tem.