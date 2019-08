V sredo je Fed znižal obrestno mero za 0,25 odstotnih točk. Obrestna mera se bo po novem gibala med 2 in 2,25 odstotka. To je bilo pričakovano, čeprav so nekateri upali na znižanje v višini 0,50 odstotnih točk. Predsednik Feda Jerome Powell je na tiskovni konferenci znižanje obrestne mere upravičil z globalno negotovostjo, nizko inflacijo in trgovinskimi spori. Istočasno je Powell poudaril, da so obeti za ameriško gospodarstvo še naprej pozitivni in da bi naj znižana obrestna mera zagotovila, da bo tako še naprej. Fed je prav tako odločil, da takoj oziroma dva meseca pred rokom zaključi program zmanjševanja bilančne vsote Feda oziroma QT – Quantitative Tightening, kar je nasprotje QE – Quantitative Easing.

Powell je prav tako poudaril da znižanje obrestne mere ne pomeni začetka daljšega cikla zmanjševanja obrestne mere, kar pa ne pomeni, da ne bo več dodatnih nižanj. Nadaljnja politika Feda bo odvisna od prihodnjih gospodarskih podatkov.

Reakcija delniških trgov je bila najprej zadržana, tekom tiskovne konference predsednika Feda pa so ameriški indeksi, ki so se z vidika tehnične analize nahajali na odpornih vrednostih in blizu zgodovinsko najvišjih vrednosti, utrpeli precejšnje izgube. Indeks S&P 500 je ponovno padel pod 3000 točk. Razlog je bila izjava Powella, da znižanje obrestne mere ne pomeni začetka daljšega cikla zmanjševanja obrestne mere, kar precej omejuje prostor za nadaljnje zniževanje obrestne mere. Dolar se je posledično okrepil, vrednost evra je padla pod 1,11 dolarja. Izgubilo je tudi zlato. Nezadovoljen je bil tudi predsednik Trump, ki je preko Twitterja Powellu očital, da je naredil premalo.