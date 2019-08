FifPro je v obširnem poročilu z naslovom »Na meji zmožnosti« na 40 straneh analiziralo urnike najboljših nogometašev na svetu, v njem pa tudi podalo zahteve po daljših zimskih in poletnih premorih ter večjemu počitku po zahtevnejših gostovanjih. »Tekmovalni koledar je postal prenatrpan. Nogometna igra je postala hitrejša, fizično zahtevnejša in bolj globalna. Od nogometašev se zahteva vse več, a njihove fizične in psihološke sposobnosti imajo svojo meje.« piše v poročilu, ki se sklicuje tudi na znanstvene izsledke in izjave najboljših trenerjev.

»Če se ne bomo naučili bolje ravnati z igralci, bomo pogubili to čudovito igro. Brez igralcev nogomet ne bo več dober,« poročilo citira Liverpoolovega stratega Jürgena Klopp, čemur pritrjuje tudi njegov stanovski kolega pri Manchester Cityju Pep Guardiola. »Urnik je nor in ubija nogometaše. Morajo se spočiti.«

Pri FifPro, kjer zastopajo več kot 65.000 igralcev z vsega sveta, so prepričani, da se hektični tekmovalni spored da spremeniti in omejiti število tekem, ki jih nogometaši smejo odigrati. »Medtem ko se nekaj 100 vrhunskih igralcev izčrpava z velikim številom tekmovanj, na tisoče njihovih kolegov dobiva premalo priložnosti, da si ustvarijo dolgoročno kariero,« je v poročilu zapisal generalni sekretar sindikata Theo van Seggelen.

Sindikat je sicer v svoji raziskavi anketiral 543 nogometašev, ki so med sezono na igrišču preživeli enormno število minut. Kot vzorčni primer so izpostavili Južnokorejca Heung-Min Sona, ki je letos Tottenhamu pomagal do nastopa v finalu lige prvakov, obenem pa je igral tudi na azijskem prvenstvu. V minuli sezoni je zaigral na kar 78 tekmah, od tega 53 za klub. V kar 72 odstotkih primerih je imel manj kot pet dni časa za počitek, skupno pa je prepotoval 110.600 kilometrov. »Elitni igralci so soočeni s prenatrpanim številom tekem, zaradi česar ne trpi le njihova forma, temveč tudi zdravje in dolgoročna kariera,« še piše v poročilu.