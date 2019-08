V napadu z avtomobilom bombo na vojaško parado je bilo ubitih najmanj 17 pripadnikov varnostnih sil.

Šiitski uporniki, ki nadzorujejo glavno mesto Jemna, so sporočili, da so napad na oporišče al Džala izvedli z brezpilotnimi letali in balističnimi raketami.

V samomorilskem napadu v središču tega mesta so bili zjutraj ubiti trije policisti, ranjenih pa je bilo še 20 ljudi, med njimi tudi civilisti.

Mesto Aden je pod nadzorom mednarodno priznane vlade Jemna, ki poleg glavnega mesta nadzira tudi Sano in večji del severnega Jemna.

Jemen, ena najrevnejših arabskih držav, je od leta 2014 prizorišče vojne med vladnimi silami, ki imajo podporo Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov, ter hutijskimi uporniki, ki jih podpira Iran.