Nova garažna hiša bo imela 6000 parkirnih mest, kar bo omogočilo povečanje letnega pretovora za okoli 162.000 avtomobilov. Z izgradnjo garaže bodo v Kopru ustregli čedalje večjemu povpraševanju strank po pokritih skladiščnih površinah, hkrati pa bodo povečali enkratno skladiščno zmogljivost in izboljšali interno logistiko pri pretovoru avtomobilov, so navedli v Luki.

Kot so spomnili, sta v sklopu povečanja zmogljivosti avtomobilskega terminala v teku še projekt izgradnje priveza za ro-ro ladje, to so ladje za prevoz vozil, v tretjem bazenu in nova skupina železniških tirov v zaledju tretjega bazena.

Avtomobilski terminal Luke Koper je v minulih letih postal eden najpomembnejših v Evropi in sodi med največje v Sredozemlju. Po podatkih iz leta 2018 je Koper še vedno med prvimi tremi evropskimi pristanišči v Sredozemlju. V lanskem letu so tako skupno pretovorili več kot 754.000 vozil, kar v primerjavi s predhodnim letom predstavlja dveodstotno rast.