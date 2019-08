»Žalostni smo, da nam je vrsta nepredvidenih težav onemogočila izvedbo festivala, kot smo si ga zamislili, z odličnim seznamom nastopajočih, s katerimi smo se dogovorili za sodelovanje in družbenim aganžmajem, ki smo ga pričakovali,« je besede Michaela Langa, vodje izvirnega festivala, ki je promoviral letošnji dogodek, povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Po prvotnih načrtih naj bi festival v omenjenem terminu potekal v kraju Watkins Glen v ameriški zvezni državi New York. Vendar je nekdanji financer Amplifi Live festival aprila odpovedal z razlago, da ne verjame, da bi lahko dogodek produkcijsko speljali tako kakovostno, kot si blagovna znamka festivala zasluži. Poleg tega je umaknil več kot 18 milijonov dolarjev sredstev.

Nato so organizatorji Woodstocka 50 vložili tožbo proti Amplifi Live, sodišče v New Yorku pa je maja odločilo, da se festival, ki bo proslavil 50. obletnico Woodstocka, lahko nadaljuje.

Ko je večina glasbenega sveta že skorajda obupala nad tem, da jubilejna izdaja znamenitega festivala sploh bo, saj so se organizatorji soočali tudi z vrsto zavrnitev na lokacijah v ameriški zvezni državi New York, so organizatorji v minulem tednu sporočili, da bo festival potekal na koncertnem prizorišču na prostem Merriweather Post Pavilion v Columbii v ameriški zvezni državi Maryland.

Vendar pa je sprememba lokacije po pisanju AFP pripeljala do tega, da so udeležbo na festivalu odpovedali številni napovedani glasbeniki, med njimi Jay-Z, Miley Cyrus in Santana.