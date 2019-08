Za Jumbo-Vismo je izvrstna sezona. Do zdaj so njeni kolesarji zbrali že 39 zmag, Roglič in Kruijswijk pa sta moštvu prikolesarila zgodovinski zmagovalni oder na obeh tritedenskih dirkah po Italiji in Franciji.

Plugge je med etapo v Parizu za NOS potrdil, da bo Kruijswijk po Touru nastopil še na Vuelti, prav tako tudi Novozelandec George Bennett, vodja moštva pa bo Roglič. Po izključitvi s Toura zaradi prerivanja z Lukom Rowom se na špansko pentljo pripravlja tudi Nemec Tony Martin.

Glavni športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman je na vprašanje, kdo bo vodja nizozemskega moštva na Vuelti, jasno odgovoril: "Zagotovo Primož Roglič, z Georgom Bennettom in Stevenom Kruijswijkom pa se moramo pogovoriti, kako sestaviti zaključni načrt za dirko po Španiji. To moramo še ugotoviti, a očitno je, da bo ekipo vodil Primož, saj bo svež, prišel bo z višinskih priprav. Z Georgom in Stevenom pa moramo videti, kako bo, da bomo pripravili optimalni načrt."

Vuelta se bo začela 24. avgusta z 18-kilometrskim moštvenim kronometrom v Torrevieju, kjer bodo Nizozemci glavni favoriti za zmago. Ekipno vožnjo na čas je Jumbo-Visma osvojila tudi na nedavno končani dirki po Franciji.

Jumbo-Visma bo na španskih cestah bržčas imela le kolesarje, ki bodo osredotočeni na skupni seštevek oziroma na pomoč svojemu kapetanu. Prvi sprinter ekipe Nizozemec Dylan Groenewegen se je namreč z vodstvom moštva odločil, da bo namesto na Vuelti dirkal na dirki po Beneluksu.