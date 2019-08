Letalo je strmoglavilo v sredo zjutraj v bližini razgledne točke Father Crowley na zahodnem robu nacionalnega parka v soteski, ki je znana kot Star Wars Canyon.

Čeprav ni običajno, da bi vojaška letala letela nad nacionalnimi parki, pa je to v Dolini smrti ena glavnih atrakcij, je dejal predstavnik nacionalnega parka Patrick Taylor, poroča dpa.

Pilot letala Super Hornet F/A-18E iz pomorske letalske baze Lemoore v Kaliforniji je bil na rednem usposabljanju, njegova usoda pa še ni znana, je dejala poročnica Lydia Bock. Iskalna akcija še vedno poteka.

Očividci so za radiotelevizijo KABC povedali, da je letalo priletelo v eno od sten kanjona in eksplodiralo. Deli letala so poškodovali nekatere obiskovalce na razgledni točki. Šlo naj bi za turiste iz Francije.