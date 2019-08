Sankcije zajemajo zamrznitev Zarifovega premoženja v ZDA in prepovedujejo Američanom poslovanje z njim. Prizadenejo lahko tudi vse tujce ali podjetja, ki poslujejo z Zarifom.

Predsednik ZDA Donald Trump je že uvedel sankcije proti iranskemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju, finančno ministrstvo ZDA pa je sankcije proti Zarifu utemeljilo s tem, da dela za Hameneja. »Zarif je obraz režima, ki širi propagando in dezinformacije v tujini v korist jedrskega programa Teherana, njegovih balističnih raket in njegovih terorističnih omrežij,« je po poročanju francoske tiskovne agencije dejal predstavnik finančnega ministrstva.

Zarif je tvitnil, da je razlog za sankcije ta, da je glavni govornik za Iran po svetu, in vprašal, ali je resnica za ZDA res tako boleča. »To nima učinka name ali na mojo družino, ker nimam ne lastnine in ne interesov zunaj Irana. Hvala, ker me imate za tako veliko grožnjo vaši agendi,« je tvitnil iranski zunanji minister, ki je imel ključno vlogo pri sklepanju iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015, od katerega so ZDA lani odstopile.

Trump je večkrat namignil, da bi se z Iranom znova pogajal, vendar pa na drugi strani pogajalske mize ne želi Zarifa. Ta se je šolal v ZDA, kjer je diplomiral iz mednarodnih odnosov na državni univerzi San Francisca. Na univerzi Denver je doktoriral iz mednarodnega prava in politike. Od leta 2002 do leta 2007 je bil veleposlanik Irana pri ZN.

Pred kratkim se je že srečal s Trumpovim zaveznikom v senatu Random Paulom iz Kentuckyja na pogovoru o vzpostavitvi kanala za pogajanja. Paul je po uvedbi sankcij proti Zarifu izrazil zaskrbljenost. »Če uvajaš sankcije proti diplomatom, boš imel manj diplomacije,« je tvitnil. Sankcije sicer ne bodo prizadele Zarifovih uradnih potovanj v New York na sedež ZN. Glavni razlog za sankcije pa naj bi bil Zarifov zadnji obisk v New Yorku, med katerim je imel številne intervjuje za ameriške medije. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je te intervjuje kritiziral in zahteval, da tudi on dobi priložnost, da spregovori Irancem na njihovi televiziji.

Iranski jedrski sporazum je bil namenjen le jedrskemu programu in odpravi s tem povezanih sankcij. Trump trdi, da je sporazum katastrofa, ker ne zadeva iranskega raketnega programa ali škodljivih iranskih dejavnosti po regiji Bližnjega vzhoda.

Trump je po odstopu od sporazuma sprožil politiko izvajanja maksimalnega pritiska na Iran s sankcijami, Iran pa za zdaj odgovarja s politiko maksimalne zadržanosti in upa, da bodo Američani novembra 2020 na položaj predsednika izvolili nekoga, s komer se bodo lahko pogovarjali.