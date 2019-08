Ruben Papian ali korupcija po šolsko

ORubnu Papianu, samozvanem zdravilcu, arhitektu, psihologu, ki »zna« na daljavo povečevati dojke in eliminirati šifre v človekovi glavi, bi bilo treba posneti film. Ne o njem. Filmov o šarlatanih, ki znajo potešiti sodobno lakoto po instant duhovnosti in bližnjicah do zdravja ter za to mastno računati, je na pretek. Zanimivejši bi bil film o motivih in neskončni lahkosti, s katero so se v Sloveniji v njegove mreže zapletli ljudje, ki upravljajo družbeni podsistem, katerega temelj je etika.