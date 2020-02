Častna funkcija za spornega podjetnika Subijo Tajroskega?

Republika Severna Makedonija naj bi nameravala za častnega konzula v Sloveniji imenovati Subijo Tajroskega, ki je obtožen poslovnih goljufij in utaje davkov pri poslovanju v Luki Koper. Na ministrstvu za zunanje zadeve pravijo, da ima Slovenija možnost zavrniti predlagane konzule in da ti tako in tako nimajo splošne imunitete pred kazenskim pregonom.