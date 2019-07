Vlagatelji in ekonomisti so po poročanju tujih tiskovnih agencij znižanje pričakovali, odbor je odločitev obelodanil po dvodnevnem zasedanju.

Fed je ključno obrestno mero nazadnje znižala v času svetovne gospodarske krize, decembra 2008. Takrat je bila na ravni med 0 do 0,25 odstotka. Praktično na ničelni ravni je ostala vse do decembra 2015, ko se je zvišala za 0,25 odstotne točke na raven med 0,25 do 0,50 odstotka. Naslednje zvišanje v enaki višini je bilo decembra 2016, nato pa jo je leta 2017 zvišala trikrat po 0,25 odstotne točke, lani pa še štirikrat do ravni 2,25 do 2,50 odstotka.