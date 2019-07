V gibanju, ki ga sestavljajo predvsem mladi, so kritični do dogovora, da bo stanovanjski sklad zemljišča, ki so primerna za stanovanjsko gradnjo in so trenutno v lasti DUTB, odplačal. Kot so poudarili v izjavi, smo državljani ta zemljišča že odplačali z državno dokapitalizacijo bank in slabe banke.

"Stanovanjski sklad ... ni bil dokapitaliziran že od leta 2009. Sedaj se je vlada odločila, da bo dokapitalizirala sklad za ocenjeno vrednost zemljišč, ki se jih bo preneslo iz DUTB. Kar pomeni, da bo Stanovanjski sklad RS celotno dokapitalizacijo takoj prenesel na slabo banko. Vlada tako ne bo dokapitalizirala Stanovanjskega sklada RS, temveč ga bo le uporabila kot posrednika pri dokapitalizaciji slabe banke," je v imenu gibanja poudaril Matija Sirk.