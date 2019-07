Za nogometaše Olimpije bo drevi eden od vrhuncev letošnje sezone. Ob 20. uri bodo v Stožicah začeli povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo z Malatyasporom, po kateri imajo zelo dobro izhodišče, saj so si na prvi tekmi priigrali remi 2:2. Ljubljančane v tretji krog vodita zmaga ali remija 0:0 in 1:1.

Olimpija bo morala za napredovanje doseči vsaj gol

Ljubljanski trener Safet Hadžić je imenitno uigral zasedbo, v kateri je ostala večina igralcev iz lanske sezone (izmed prvokategornikov sta odšla Kronaveter in Štiglec), dodana vrednost pa so novinci Ante Vukušić, Luka Menalo in Miral Samardžić, ki je prinesel nujno potrebno zanesljivost v obrambi. Olimpija pod Hadžićem igra všečno in napadalno.

»Naš cilj proti Malatyasporu je, da bomo igrivi, a igriv si lahko toliko, kot ti dovoli tekmec. Skušali bomo igrati napadalno, vendar se je treba zavedati, da bo na nasprotni strani ekipa z dobro plačanimi igralci višje kakovostne ravni. Tekmeca se ne bojimo, saj se zavedamo naše moči v znanju. Načrt je, da gostom skrijemo žogo, da bodo čim več morali teči brez nje. Pričakujem, da bodo čim hitreje skušali doseči gol. Mi jim moramo to preprečiti in jih s tem narediti živčne,« je taktični načrt brez oklevanja razkril 51-letni Safet Hadžić. Odločno je zanikal igro na remi brez golov, saj je prepričan, da bo morala Olimpija za napredovanje v tretji krog doseči vsaj gol.

Hadžić ne skriva ponosa, ko ga predsednik Milan Mandarić hvali, da je to Olimpija, kakršno si je želel, in da je najboljša, odkar je leta 2015 prišel v Ljubljano. »Smo šele na začetku resnega dela in moramo popraviti še veliko stvari. Nismo še tako stabilni, da bi serijsko zmagovali in z lahkoto premagovali tekmece. Želja je, da bi bila Olimpija v slovenski ligi superiorna,« je pogled v prihodnost usmeril Hadžić.