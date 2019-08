Optimistični, motivirani, samozavestni, predvsem pa spočiti so se nogometaši Domžal včeraj dopoldan napotili proti Švedski, kjer bodo danes proti Malmöju lovili uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za ligo Evropa. Na prvi tekmi pred tednom dni so v Športnem parku odigrali všečno in iztržili remi 2:2, po temeljitejši analizi in nekaj prespanih nočeh pa le še utrdili prepričanje, da je bil tekmec zrel za poraz. »Dobro smo se prilagodili, odigrali dobro tekmo, ki pa se po prikazanem na igrišču rezultatsko ni izšla po naših željah. To nas navdaja z optimizmom, zato na povratni dvoboj odhajamo izredno motivirani, taktično pa odlično pripravljeni. Pri igralcih čutim neverjetno energijo,« ima razlog za zadovoljstvo trener Domžal Simon Rožman.

Kljub dobremu nastopu slovenskega predstavnika na prvi tekmi Skandinavci ostajajo favoriti za napredovanje. Tudi zaradi igranja na domačem terenu, ob robu katerega bo zanje pesti stiskalo več kot 10.000 navijačev. Podpora bo zanje dobrodošla, saj Malmö v zadnjih tednih ne blesti. V nedeljo je v švedskem prvenstvu proti Oestersundsu vpisal še četrti remi (0:0) na zadnjih petih tekmah in aktualnemu prvaku AIK dovolil, da ga je ujel na vrhu prvenstvene razpredelnice. Njihov trener Uwe Rösler razlog za slabše rezultate vidi zlasti v neučinkovitem napadu. Malmö je namreč na minulih dveh ligaških obračunih proti vratom nasprotnikov sprožil 45 strelov, a zabil le enkrat.

Z bremenom, ki ga prinaša nastopanje tako v Evropi kot v domačem prvenstvu, se tokrat niso obremenjevali v domžalskem taboru. Njihova tekma tretjega kroga proti Muri je bila namreč prav zaradi evropske preizkušnje preložena na september. Moštvo je imelo tako dovolj časa za počitek in piljenje taktike, pozornost pa so namenili tudi igri v obrambi, ki je na uvodu v sezono najšibkejši člen. »S to težavo se ukvarjamo obširno. Igralcem ničesar ne zamerim. Je pa to stvar procesa. Tega se ne da odpraviti z danes na jutri,« poudarja Rožman.

Oddaljen od forme, ki ga je krasila v preteklosti, je sicer vratar Gregor Sorčan. Triindvajsetletnik po lanskem pretresu možganov v dresu Gorice na tekmi proti Olimpiji deluje manj samozavestno in odločno. »Strinjam se, da v tem trenutku ni na želeni ravni. Pomagajo mu psihologi, a na psihološki ravni ne kaže strahu. Je pa tudi res, da se bo v situacijah, ko so možnosti 50:50, vedno odločil za varnejše posredovanje,« pred tekmo sezone še priznava trener Domžal.