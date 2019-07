Januarja so se v Pionirskem domu namreč prijavili na razpis za pridobitev licence za izvajanje mednarodnih izpitov iz angleškega jezika in bili s prijavo uspešni. Pogodbo so že podpisali in tako je Pionirski dom postal uradni izpitni center za mednarodne izpite CAE. Prvi izpitni roki bodo predvidoma mogoči v jesensko-zimskem obdobju, potekali pa bodo v prostorih Pionirskega doma. Kandidati bodo lahko opravili izpite tako za otroke in najstnike (od stopnje preA1 do B2) kot tudi splošne izpite in poslovne izpite za odrasle od šestnajstega leta dalje (od stopnje A2 do C2). »Izpiti CAE so atraktivni tako za tečajnike Pionirskega doma kot tudi za osnovne in srednje šole, gimnazije ter različne fakultete in izobraževalne organizacije, saj si s tem pridobijo pomembno zunanjo verifikacijo, učenci in tečajniki pa potrditev za svoje znanje angleškega jezika,« so prepričani v Pionirskem domu, kjer se sicer že dobrih pet let ponašajo tudi z licenco za izvajanje mednarodnih izpitov iz španskega jezika DELE. Ob izvajanju že omenjenih mednarodnih izpitov v Pionirskem domu tečajnike pripravljajo tudi na mednarodne izpite iz nemškega (Goethe Zertifikat), francoskega (DELF), italijanskega (CELI/CILS) in japonskega (JLPT) jezika.