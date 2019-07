Obsežni požari so do danes zajeli že približno tri milijone hektarjev veliko območje v osrednji in vzhodni Sibiriji, so sporočile ruske oblasti.

"Po pregledu poročila ministra za izredne razmere je Putin ministrstvu za obrambo naročil, naj se pridruži prizadevanjem za gašenje požarov," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Kremlja.

Gost dim ni prizadel le manjših naselij, ampak tudi večja mesta v zahodni Sibiriji in regiji Altaj, pa tudi mesta na Uralu, kot sta Čeljabinsk in Jekaterinburg. Oblaki dima so med drugim zajeli tudi tretje največje rusko mesto, Novosibirsk.

Z ognjenimi zublji se bori približno 2700 gasilcev, poroča ruska tiskovna agencija Interfax. Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so v regijo Krasnojarsk, ki je med najhuje prizadetimi, poslali deset letal in deset helikopterjev. Požari so močno prizadeli tudi regijo Irkutsk, eno od regij, kjer so razglasili izredne razmere.