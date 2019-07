Po sledi izgubljenih slik in pisem, 2.

V Dnevniku sem 23. julija 2019 na strani 22 z zanimanjem prebral članek z zgornjim naslovom. To moje zanimanje ima seveda določeno ozadje, saj sem bil avtor slikarjeve retrospektive leta 1989 in tudi monografije, ki je izšla ob tem dogodku. O slikarjevem opusu v obdobju nove stvarnosti sem pisal v katalogu velike razstave leta 1986 v Moderni galeriji (Ekspresionizem in nova stvarnost na Slovenskem 1920–1930), ki je sodila med največje zgodovinske projekte naše najuglednejše ustanove za moderno umetnost. Kot kustos likovne zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije sem dela Nandeta Vidmarja iz vojnega časa skupaj z drugimi likovniki iz muzejske zbirke (ilegala, taborišča, partizani) večkrat razstavljal v številnih krajih po Sloveniji, v nekdanjih jugoslovanskih republikah in tudi v tujini (Italija, Nizozemska, Danska, Belorusija, Avstrija). O medvojnih opusih Nandeta in brata Draga Vidmarja govori tudi moja raziskovalna naloga, ki sem jo leta 1978 zaključil kot zunanji sodelavec znanstvenega inštituta filozofske fakultete. Oba slikarja sta kot angažirana umetnika našla svoj prostor v mojem doktoratu, posvečenem socialnokritični likovni umetnosti na Slovenskem (1985). Moja bibliografija na temo Nandeta Vidmarja je javno dostopna. Glede na to, da je od zadnje retrospektive Nandeta Vidmarja minilo natanko 30 let, bodo dobrodošla nova spoznanja, še posebno pa se veselim na novo odkritih del.