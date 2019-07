Stanovanjski sklad Republike Slovenije je danes po opravljenih pogajanjih prejel končne ponudbe gradbincev za gradnjo dveh sklopov soseske Novo Brdo vzhodno od Poti Rdečega križa. Kot so pojasnili na skladu, je najugodnejšo ponudbo za gradnjo prvega dela soseske, v katerem bo 307 stanovanj, oddala Gorenjska gradbena družba s partnerjema Kolektor Koling in Gradbeno podjetje Krk. Ponudili so, da bi naročena dela opravili po ceni 35,67 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Gradnjo drugega dela soseske, v katerem je predvidenih 166 stanovanj in 25 oskrbovanih stanovanj, bo najverjetneje prevzela družba CGP s partnerjem SGP Graditelj. Njuna ponudba za ta posel zanaša 21,09 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Na republiškem stanovanjskem skladu so poudarili, da obe najboljši ponudbi še temeljito pregledujejo. Če ne bo nekih posebnosti, bo sklad sklep o izbiri obeh konzorcijev za gradnjo Novega Brda sprejel ta mesec, predvidoma sredi avgusta pa bi odločitev lahko bila tudi pravnomočna.

Previsoke ponudbe in revizije Spomnimo, republiški stanovanjski sklad izvajalca za svoj del stanovanjske soseske Novo Brdo išče že od lani jeseni, postopek izbire izvajalca pa ves čas spremljajo zapleti. Prvi javni razpis je bil neuspešen, saj je sklad prejel le peščico ponudb, vse pa so bile previsoke. Postopek sta še dodatno zapletla revizijska zahtevka nezadovoljnih gradbincev, ki pa ju je državna revizijska komisija zavrnila. Direktor sklada Črtomir Remec je na tiskovni konferenci pred časom izrazil nezadovoljstvo nad obnašanjem gradbenih podjetij, ki da nerazumno in neupravičeno napihujejo cene. Sklad je nato vnovič objavil javni razpis za izbor izvajalca. Tudi v drugo ni dobil veliko ponudb, prejete pa so bile le za odtenek nižje od tistih na prvem razpisu, zato jih je sklad ponovno vse zavrnil in ponudnike povabil k pogajanjem, na katerih so vendarle še nekoliko znižali cene. Gorenjska gradbena družba s partnerjema je svojo ponudbo za prvi del soseske znižala za slabe štiri milijone evrov, CGP in SGP Graditelj pa sta svojo ponudbo za drugi del soseske znižala za 2,6 milijona evrov.