Fifa bo poleg štirih kategorij, za nogometaše in nogometašice, trenerke in trenerje, v začetku septembra objavila tudi po tri finaliste nagrade Puskas za najlepši gol in za najboljšega vratarja.

Lani je bila za nogometaša leta izbran Hrvat Luka Modrić, na podelitvi v Londonu je nagrado v ženski konkurenci dobila Brazilka Marta. Nagrado za najboljšega vratarja je dobil Belgijec Thibaut Courtois, nagrado za trenerja leta strateg svetovnih prvakov iz Francije Didier Deschamps, nagrado za trenerja ženske ekipe Francoz Reynald Pedros (Lyon), nagrado za najlepši gol pa Mohamed Salah (Liverpool).

Seznam Fife za nogometaša leta 2019: Cristiano Ronaldo (Portugalska/Juventus) Frenkie de Jong (Nizozemska/Ajax/Barcelona) Matthijs de Ligt (Nizozemska/Ajax/Juventus) Eden Hazard (Belgija/Chelsea/Real Madrid) Harry Kane (Anglija/Tottenham Hotspur) Sadio Mane (Senegal/Liverpool) Kylian Mbappe (Francioa/Paris Saint-Germain) Lionel Messi (Argentina/Barcelona) Mohamed Salah (Egipt/Liverpool) Virgil van Dijk (Nizozemska/Liverpool)