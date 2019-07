Več kot 90 etiopskih migrantov je bilo en teden na pokvarjenem čolnu med Džibutijem in Jemnom brez hrane in vode, najmanj 15 jih je umrlo, je na twitterju sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM).

Iz Džibutija so skušali pripluti v Jemen, ko se je pokvaril čoln tihotapcev, so sporočili. Preživeli pričajo, da so nekateri umrli od lahkote in žeje, nekateri pa so namenoma skočili v morje, kjer so se utopili.

Migranti z Afriškega roga skušajo preko Džibutija in morske ožine doseči pristanišče Aden na jugu Jemna, od koder iščejo pot do bogatih držav ob Perzijskem zalivu. Po podatkih ZN je v Jemen lani kljub vojni, ki v tej državi divja že štiri leta, prispelo več kot 150.000 migrantov.