Nekdanji nogometaš Olimpije, Maribora, Nafte in Domžal Agim Ibraimi je na povratni tekmi kvalifikacij za evropsko ligo v Luksemburgu izgubil živce. Severni Makedonec, ki v tej sezoni brani barve Škendije iz Tetova, je v 92. minuti vlil kanček upanja svojemu moštvu, ko je izenačil na 1:1. Za napredovanje so Severni Makedonci potrebovali še en zadetek, saj so prvi dvoboj v Tetovu izgubili z 0:1. V 94. minuti je zaradi grobega prekrška Valmir Nafiu prejel rdeči karton, kar je Ibraimija zelo razburilo. Tridesetletni Tetovčan je namreč pridrvel k sodniku Griffithu in protestiral. Valižan mu je najprej pokazal rumeni karton, ker ga je Ibraimi lažje udaril z glavo, pa ga je izključil. Tudi po rdečem kartonu se Ibraimi ni pomiril, še naprej verbalno obračunaval s sodnikom, a so ga pozneje domači igralci vendarle pospremili z igrišča.

Zagrebški Dinamo na začetku sezone nadaljuje odlično igro. Na hrvaškem prvenstvu ima ob Rijeki in Hajduku maksimalen izkupiček, prepričljivo pa je dobil tudi drugo evropsko tekmo. Pot v tretji krog kvalifikacij si je tlakoval že na prvi tekmi v Tbilisiju, kjer je zmagal z 2:0. V Zagrebu je Dinamo pred praznimi tribunami dolgo lomil nasprotnika, od 77. minute pa mu je zabil tri gole. Za evropsko jesen se bo Dinamo pomeril s Ferencvarosem, ki je v prvem krogu izločil Ludogorec, v drugem pa Valletto. Za Madžare drugo sezono uspešno igra Miha Blažič, nekdanji centralni branilec Kopra in Domžal.

»Imamo še precej rezerv. Nekateri igralci so priprave začeli pozneje, zato bomo v igri še nihali,« je optimističen trener Dinama Nenad Bjelica. »O Ferencvarosu ne vem veliko. Nanj se bomo dobro pripravili,« zagotavlja Bjelica. Madžarska nogometna zveza je šla na roko Ferencvarosu, saj je prestavila prvenstveno tekmo z Debrecenom. »Razmišljamo le o Dinamu. Gledal sem že tekmo Hrvatov, a sklepov še nisem povedal igralcem,« je bil danes skrivnosten trener Madžarov Sergej Rebrov, nekdanji ukrajinski ostrostrelec.