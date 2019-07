Frost, "šerpa" novega premierja Borisa Johnsona, ki je prevzel položaj pred tednom dni, je v minulih dneh unijo opozoril, naj ne podcenjuje Johnsona in naj nikar ne dvomi o zavezanosti te vlade, da 31. oktobra izvede brexit.

Johnsonova vlada je sicer vzpostavila dva nova odbora. Prvi je odbor za strategijo o izstopu in ključna vprašanja v povezavi z brexitom, poznan kot XS. Drugi pa je odbor za dnevna vprašanja v povezavi s pripravami na brexit brez dogovora.

Johnsonova vlada poudarja, da si bo energično prizadevala za dogovor o brexitu, a vztraja, da je treba odpraviti irsko varovalo, ki naj bi preprečilo trdo mejo med Irsko in Severno Irsko, a ga Johnson opisuje kot vklenitev Združenega kraljestva v carinsko unijo in notranji trg.

Juncker in Johnson sta izmenjala številki in se dogovorila, da ostaneta v stiku, a prvega sestanka za zdaj nista dorekla. Juncker je sicer izpostavil, da komisija ostaja na voljo Britaniji v prihodnjih tednih, če se želi pogovarjati.

EU odločno vztraja pri dogovorjenem ločitvenem sporazumu, ki vključuje tudi irsko varovalo. Predsednik komisije Jean-Claude Juncker je minuli teden v telefonskem pogovoru z Johnsonom ponovil, da je ločitveni sporazum, dogovorjen z bivšo premierko Thereso May, najboljša možnost, a da se je unija pripravljena pogovarjati o spremembi politične izjave o prihodnjih odnosih.

Johnson v Belfastu tudi o oblikovanju severnoirske vlade

Johnson je danes na obisku na Severnem Irskem, kjer se v okviru prizadevanj za vnovično vzpostavitev severnoirske vlade sestaja s petimi strankami v severnoirskem parlamentu. Zagotovil je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo to zgodilo. Obisk je začel v torek zvečer z zasebnim srečanjem z vodjo probritanske unionistične stranke DUP Arlene Foster, ki britanski manjšinski konservativni vladi zagotavlja podporo v parlamentu. Vodja DUP je povedala, da sta govorila o tem, da si želita, da bi London z EU dosegel dogovor o brexitu, da pa morata na to biti pripravljena tako Dublin kot Bruselj. "Pomembno je, da se osredotočimo na to, da skušamo doseči dogovor, namesto samo na možnost brez dogovora," je dodala.

Johnson se danes v severnoirskem parlamentu sestaja s tamkajšnjimi strankami, ki se od januarja 2017 ne morejo dogovoriti o oblikovanju polavtonomne vlade. Ob prihodu je dejal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo to zgodilo in da je pri tem pripravljen pomagati strankam.

Te so sicer globoko razdeljene tudi glede usode meje med Republiko Irsko in Severno Irsko po brexitu, kot tudi glede t.i. irskega varovala v izstopnem sporazumu z EU. DUP varovalu odločno nasprotuje, saj bi po njenem prepričanju drugačna obravnava Severne Irske kot ostalih delov Združenega kraljestva lahko odprla pot združitvi Irske.