Srba bodo policisti pri pristojnem tožilstvu kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Voznik je namreč med begom pred policisti, v krožišču v Ormožu, s svojo divjo vožnjo povzročil tudi prometno nesrečo, so še sporočili.

Policija sicer nima uradne evidence prijetih tihotapcev ljudi, po podatkih, ki jih od začetka lanskega leta zbira uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave, pa so jih slovenski policisti lani prijeli 218, od tega 175 tujcev in 43 slovenskih državljanov. Letos do 22. julija so policisti prijeli 188 tihotapcev, od tega 168 tujcev in 20 slovenskih državljanov.

Pripor so lani odredili za 158 med njimi, letos do 22. julija za 156. Kazenski zakonik sicer za kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države predvideva za tihotapce ljudi do pet let zapora in denarno kazen, za tiste, ki služijo na račun prebežnikov, pa poleg denarne tudi zaporno kazen od enega do osmih let.