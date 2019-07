Očitki iz obtožnice so povezani z več kot 430.000 Volkswagnovimi, Audijevimi in Porschejevimi vozili z dizelskim motorjem, ki so bili opremljeni s programsko opremo za zmanjševanje škodljivih izpustov v času uradnih testiranj. Natančneje zajema prodajo 250.712 Audijevih vozil, 71.577 Volkswagnovih in 112.131 Porschejevih.

Stadler je, kot so prepričani v tožilstvu, za goljufijo izvedel najpozneje septembra 2015, ko je Volkswagen, pod okrilje katerega sodi Audi, javno priznal, da je s tovrstno opremo opremil 11 milijonov vozil. Od tedaj naprej pa naj bi Stadler načrtno še naprej prodajal sporna vozila, predvsem v Evropi in ZDA, očitke tožilstva še povzema agencija.

Škandal, poimenovan dieselgate, je največjega avtomobilskega proizvajalca na svetu Volkswagna stal že več kot 30 milijard evrov, v številnih državah pa tožbe in postopki proti njemu še tečejo.