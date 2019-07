Na predlog specializiranega državnega tožilstva je koprsko sodišče v petek izdalo sklep o odreditvi pripora tudi iz razloga begosumnosti, so pojasnili na sodišču. Ob vložitvi obtožbe, pred tem pa tudi v preiskavi, je bil namreč za Racmana odrejen pripor iz ponovitvene nevarnosti.

Slovenska policija je sicer že minulo sredo razpisala notranjo tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo, ki je bil vnesen v schengenski informacijski sistem. V torek pa je bila za Racmana razpisana še mednarodna tiralica Interpola. Racmana, za katerega je sodišče pred dvema tednoma odredilo pripor v preiskavi suma zlorabe prostitucije v klubu Marina, Interpol išče z rdečim obvestilom oziroma najvišjo stopnjo tiralice. Osebe, na katere se nanaša to obvestilo, so na Interpolovem seznamu najbolj iskanih ljudi.

Slovenija s pomočjo Interpola poleg Racmana išče še šest oseb. Med njimi je tudi 62-letni Jože Pirh, ki ga pravosodne oblasti iščejo zaradi poskusa uboja. Novomeški policisti so ga leta 2017 obremenili kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Streljal je namreč proti hiši, ko naj bi po življenju stregel svoji nekdanji partnerki. V streljanju sicer ni bil nihče poškodovan.

Mednarodna tiralica je razpisana tudi za 30-letnega Shqiprona Hoxhaja in 25-letnega Florima Hoxhaja, ki ju iščejo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. 25-letnika iščejo še zaradi suma izsiljevanja. 30-letnik Hoxhaj pa je na begu, odkar je Policijska uprava Koper izvedla operacijo Kobra.

Slovenske pravosodne oblasti iščejo tudi 48-letnega Faredina Lokmanija, ki je bil pred tremi leti obsojen trgovine z ljudmi. Med drugim je tuje državljanke v Slovenijo prepeljal pod pretvezo, da bodo delale kot snažilke, nato pa jih je po odvzemu potnega lista silil v opravljanje spolnih uslug.

Zaradi oboroženega ropa poslovalnice Krekove banke v Celju leta 2002 iščejo tudi 43-letnega Daniela Borojevića. Uslužbenki je zagrozil z orožjem in s sostorilcem odnesel 130 tisoč evrov v takratnih tolarjih.

Edina ženska, ki jo Slovenija trenutno išče s pomočjo Interpola, je 34-letna Urška Šprah. Šprahova je osumljena kaznivih dejanj goljufije in pranja denarja, je razvidno z Interpolove spletne strani.