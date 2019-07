Predsedniku senata Marjanu Strelcu tako ni preostalo drugega, kot da narok še drugič zapored preloži. Avgusta bodo tako med drugim pregledali listinske dokaze, najverjetneje tudi 3D posnetek prizorišča tragičnega dogodka, ki ga je posnela policija.

Obramba sicer terja rekonstrukcijo dogajanja na kraju dogodka, o čemer se senat še ni odločil. Tomić je danes sodišču dejal, da je bil 3D posnetek narejen podnevi in tako ne more ustrezati dejanskim okoliščinam, a mu je sodnik Strelec povedal, da sodišče rekonstrukcije, tudi če bi jo izvedlo, ne bi izvajalo ob treh zjutraj.

Sojenja očitno še ne bo kmalu konec, saj je Strelec že razpisal naroke tudi za 27. september in 2. oktober, obramba pa vztraja pri neposrednem zaslišanju izvedenca psihiatrije ter strokovnjaka za balistiko.

Nazadnje je sodišču narok v omenjeni zadevi uspelo izpeljati konec maja, obtoženi Tomić pa se ves čas brani s tem, da je streljal v samoobrambi, saj je želel zaščititi sina.

Tudi njegova zagovornika Damijan Donko in Darijan Lampič obrambo gradita na tem, da je obtoženi streljal z enega mesta in ni tekel za napadalci, s čimer pa se na zadnjem naroku ni strinjal vodja mariborskega oddelka za preiskovanje krvnih deliktov Samo Vrtin.

Kot je takrat povedal, so na asfaltu vidne sledi odboja dveh krogel, pa tudi ostale poškodbe na ulici in ograji naj bi kazale na to, da je strelec sledil nočnim napadalcem.

Do dogodka v Krčevini je prišlo v noči na 27. maj lani, ko so napadalci, stari od 25 do 29 let, pričakali Žana Tomića, da bi z njim obračunali. Njegov oče je zato nanje streljal. Pri tem je 25-letnik dobil dve strelni rani, 29-letnik je poškodbam podlegel, ostala dva napadalca pa nista utrpela poškodb.

Ptujsko sodišče je sicer že junija lani kaznovalo vse tri napadalce, ki so želeli fizično obračunati z mlajšim Tomićem. Vsi so priznali kaznivi dejanji nasilništva in poškodovanja tuje lastnine, zaradi česar so jo odnesli z nižjimi kaznimi. Eden od njih mora odsedeti leto in osem mesecev, drugi leto in pet mesecev, tretji pa leto dni zapora.