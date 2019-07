Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje sta na hitri cesti Koper-Izola najprej nekaj minut pred osmo uro trčili osebni vozili. Posredovali so koprski poklicni gasilci, ki so pomagali pri oskrbi treh ponesrečencev in zavarovali kraj dogodka. Reševalci Reševalne službe Slovenske Istre in motorist nujne medicinske pomoči pa so poškodovane oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Nesrečo je povzročil 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki je s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila 29-letnice. To je odbilo v odbojno ograjo, avto 26-letnika pa je obstal na strehi. Oba udeleženca sta lažje poškodovana, povzročitelju pa sledi plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti. Promet na tem odseku so sprostili okoli 9.30, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Le kakšne pol ure pozneje so na isti hitri cesti, točneje na izvozu za Pulj, trčila štiri osebna vozila. Spet so posredovali gasilci Gasilske brigade Koper, ki so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči in zavarovali kraj dogodka. Reševalci Reševalne službe slovenske Istre in motorist nujne medicinske pomoči so nato dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v izolsko bolnišnico.

Po podatkih policije je 64-letni voznik osebnega avtomobila vozil po levem prometnem pasu mimo izvoza Koper center proti Izoli ter trčil v osebni avtomobil, ki je stal v stoječi koloni. Tega je nato odbilo v tretji osebni avto. Nihče od udeležencev v nesreči ni bil pod vplivom alkohola, tri osebe pa so bile lažje poškodovane. Tudi v tem primeru povzročitelju sledi plačilni nalog, in sicer zaradi neprilagojene hitrosti. Promet so ponovno sprostili okoli 10. ure.