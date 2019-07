Kamere v kitajskem mestu Chongqing so v svoj objektiv ujele posnetek s srečnim koncem, ki pa bi se lahko končal tudi tragično. Neverjetna iznajdljivost sosedov in moč triletnega dečka, ki naj bi po besedah očividcev na balkonu visel okoli štiri minute, sta pripomogla k osupljivemu posnetku.

Po pisanju tujih medijev naj bi se babica odpravila v trgovino, ko je deček legel k popoldanskem počitku. Ko se je predramil, je bil še vedno sam doma in odšel je na balkon. Tam se je igraje povzpel na zunanji umivalnik, nato pa zdrsnil na drugo stran balkonske ograje, ki se je je oprijel, da je preprečil padec. Dečka, ki se je brez uspeha želel dvigniti nazaj na balkon, so opazili sosedje in začeli iskati rešitve, da bi mu pomagali. Ker je bil deček sam doma, nihče ni mogel vstopiti v stanovanje. V bližini so opazili veliko rjuho, ki so jo raztegnili na prostor predvidenega padca in jo držali v zraku.

Deček se je ves ta čas držal za ograjo in se želel dvigniti nazaj na balkon, a mu to ni uspelo. Preden mu je zmanjkalo moči in je padel v brezno, naj bi na balkonu visel okoli štiri minute. Pogumni sosedje so dečka ujeli v rjuho in padec je prestal brez poškodb, starši pa so ga vseeno odpeljali na preventivni pregled v bolnišnico, še pišejo tuji mediji.