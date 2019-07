Zadnja v nizu pogajanj so se v Šanghaju začela v torek, zasenčil pa jih je ameriški predsednik Donald Trump, ki je v seriji zapisov na spletnem družbenem omrežju Twitter med drugim Peking posvaril, naj s sklepanjem sporazuma ne čaka na ameriške volitve leta 2020.

Po poročanju francoske tiskovne agencije so ameriški finančni minister Mnuchin, ameriški trgovinski predstavnik Lighthizer in vodja kitajske delegacije Liu He drugi dan pogajanj začeli z rokovanjem pred mediji, nato pa so se zaprli v sobo, kjer so ostali približno štiri ure. Po oceni analitikov so se pogovori končali razmeroma hitro, Mnuchin in Lighthizer pa sta se nato brez izjav odpravila proti letališču.

Večjega napredka sicer pred tokratnim krogom niti ni bilo pričakovati. ZDA in Kitajska sta si sicer medsebojno naložili visoke carine na 360 milijard dolarjev dvostranske menjave, Trump pa grozi z novimi dajatvami na kitajsko blago. Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko je ohladila svetovno trgovino in posledično tudi globalno gospodarsko rast.