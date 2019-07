Od več sto tisoč otrok, ki so jih pridržali na meji od veljave sodne prepovedi, so jih 911 ločili od družin, je navedla ACLU v 218 strani dolgi tožbi na podlagi podatkov ameriškega pravosodnega ministrstva. Med njimi je 678 otrok staršev, ki so osumljeni kriminalnih dejanj. Petina ločenih otrok je mlajših od pet let, je izpostavila ta vodilna ameriška organizacija za človekove pravice, poroča portal Deutsche Welle.

ACLU v tožbi od sodnika zahteva, da vladi naloži, da mora pojasniti, kdaj je dovoljeno ločevati otroke od družin. Opozarja namreč, da je med 911 otroki le malo takšnih, ki bi bili ogroženi. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namreč trdi, da od sodne prepovedi otroke ločujejo le izjemoma, ko je npr. ogrožena varnost otrok.

ACLU je navedla vrsto primerov nerazumnega ločevanja otrok. Navedli so primer očeta, ki so mu skoraj enoletno hčerko odvzeli, ker ji ni zamenjal plenic. Drugemu so triletno hčerko odvzeli, ker ni mogel dokazati, da je njen oče. S testom DNK je nato starševstvo dokazal, vendar so deklico medtem med pridržanjem spolno zlorabili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zvezni sodnik v San Diegu Dana Sabraw je junija lani izdal sodno prepoved, s katero je Trumpovi vladi prepovedal ločevanje družin na meji, ki ga je začela izvajati maja istega leta v okviru ničelne politike Trumpa do migrantov, ki nezakonito vstopajo v ZDA. Trumpovi administraciji je odredil tudi združitev s straši več kot 2700 otrok migrantov, ki so jih do takrat v šestih tednih izvajanja politike ločili od družin.