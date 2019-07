Prihodov domačih turistov je bilo junija za štiri odstotke več kot v lanskem šestem mesecu, prenočitev pa so ustvarili približno enako kot lanskega junija. Tuji turisti so po drugi strani ustvarili 16 odstotkov več prihodov in 14 odstotkov več prenočitev.

Junija so v Sloveniji največ turističnih prenočitev med tujimi turisti ustvarili turisti iz Nemčije (19 odstotkov), sledili so jim turisti iz Avstrije (devet odstotkov) in Italije (šest odstotkov). Na statističnem uradu so ob tem izpostavili, da so nemški turisti junija ustvarili skoraj 50 odstotkov več prenočitev kot junija 2018.

Tudi junija so največ prenočitev beležili v gorskih občinah (32 odstotkov). V primerjavi z junijem lani so v gorskih občinah zabeležili 22 odstotkov več prenočitev. Po deležu prenočitev so gorskim sledile obmorske občine (22 odstotkov) in nato zdraviliške občine (18 odstotkov).

Tuji turisti so največkrat prenočili v Ljubljani, Piranu in na Bledu, medtem ko so domači turisti največkrat prenočili v občinah Piran in Izola.

Kampi, ki so se med kategorijami obratov junija za hoteli, zasebnimi sobami, apartmaji in hišami po prenočitvah uvrstili na tretje mesto, so glede na lanski junij zabeležili največji porast prenočitev, in sicer več kot 28-odstoten.

Iz statističnega urada so sporočili še polletno turistično statistiko, ki kaže, da je bilo v Sloveniji v prvih šestih mesecih tri odstotke več prihodov domačih turistov, ki so ustvarili približno enako prenočitev kot v enakem lanskem obdobju, tuji turisti pa so v tem obdobju ustvarili osem odstotkov več prihodov in šest odstotkov več prenočitev.