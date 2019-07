Pred domom za starejše 87-letnici z vratu strgal verižico, tatu zadržal občan

V torek popoldan je 31-letni osumljenec pri domu za starejše v Ribnici pristopil do 87-letnice, ki je sprehajala pred domom, jo udaril, da je padla po tleh, in ji z vratu strgal verižico, nato pa pobegnil v smeri Lepovč. Eden izmed občanov se je s kolesom zapeljal za njim in ga zadržal do prihoda policije, so sporočili s PU Ljubljana.