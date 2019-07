Rezultati analize vzorcev so po prvih testih proizvedene brezalkoholne različice v maju potrdili, da slovenski Heineken ustreza predpisanemu globalnemu standardu skupine Heineken za proizvodnjo tega piva, zato je julija letos lahko stekla redna proizvodnja tudi v Sloveniji, so danes sporočili iz Pivovarne Laško Union.

Glavni direktor Pivovarne Laško Union Zooullis Mina je izpostavil pomembnost tega mejnika za podjetje in nadaljnje priložnosti za poslovno rast. »Proizvodnja brezalkoholnega Heinekena v Sloveniji je izkaz zaupanja matične družbe Heineken in dokaz, da imamo v Pivovarni Laško Union potrebno znanje, veščine in tehnologijo za proizvodnjo piva, ki ustreza visokim standardom kakovosti. Z vidika skupine Heineken ima Slovenija strateški položaj. Načrtujemo, da bo količina proizvedenega brezalkoholnega piva Heineken v Pivovarni Laško na letni ravni naraščala v skladu s povpraševanjem na domačem in izvoznih trgih,« je še dejal Mina.

Pivovarna Laško Union je v zadnjih treh letih močno okrepila svojo izvozno usmerjenost. Podjetju se kot delu skupine Heineken iz leta v leto odpirajo novi trgi in novi prodajni kanali, prav tako podjetje širi portfelj izdelkov. S proizvodnjo brezalkoholnega Heinekena Pivovarna Laško Union odslej oskrbuje Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Avgusta bo slovenski brezalkoholni Heineken na voljo še na italijanskem in bolgarskem trgu, pozneje pa tudi v Grčiji.

Prav tako v Pivovarni Laško Union opažajo, da povpraševanje po brezalkoholnih pijačah narašča. Kot družbeno odgovorno podjetje si v skladu z lastno trajnostno strategijo prizadevajo za odgovorno pitje, kar uresničujejo na dveh ravneh. Na eni strani ponujajo izdelke Izbira, torej pijače z manj ali brez alkohola, kot so denimo brezalkoholni Heineken, Laško Malt in Union Radler.

Hkrati spodbujajo potrošnike k odgovornemu pitju. V ta namen so v začetku tega meseca v sodelovanju s partnerji, Gasilsko zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Avto-moto zvezo Slovenije in Olimpijskim komitejem Slovenije, podpisali zavezo za odgovorno pitje, s katero se zavezujejo k aktivnemu ozaveščanju javnosti o odgovornem pitju in za zmernost pri uživanju alkohola.