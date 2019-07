Življenje na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike je zelo omejeno. Predsednik ZDA Donald Trump si mejo želi še dodatno zaščititi z novim zidom, medtem ko so migrantski centri v Mehiki polni. Večinoma se iz tega območja poroča le o tragičnih in neprijetnih novicah, tokratna pa je drugačna.

Ameriški arhitekt in profesor na univerzah Kalifornija, Berkeley in Virginia San Fratello Ronald Rael si je namreč zamislil genialno idejo in jo v ponedeljek tudi izpeljal. Da bi povezal otroke iz sicer politično ločenih držav, je na mejo namestil roza gugalnice.

»Gugalnice so povzročile veselje, navdušenje in združevanje na meji,« je zapisal na svojem instagram profilu.