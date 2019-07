Protestnike, ki so obtoženi upora, so aretirali v nedeljo na izgredih po nedovoljenih množičnih protestih. V nedeljo so sicer aretirali skupno 49 ljudi, kar je po poročanju tujih tiskovnih agencij največ od začetka protestov. Policija ne izključuje možnosti, da bodo objavili še kako obtožnico.

Več sto ljudi je proti obtožnicam že v torek zvečer protestiralo pred eno od policijskih postaj. Pri tem so znova izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Nekateri protestniki so v zgradbo policije metali jajca, policija je protestnike skušala razgnati s solzivcem.

Pred drugo policijsko postajo, kjer so se protestniki zbrali zgodaj davi, so na demonstrante neznanci streljali iz mimo vozečega vozila. Po navedbah policije je bilo pri tem ranjenih šest ljudi. Policija je že napovedala, da bo o dogodku uvedla preiskavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hongkong že več kot mesec dni pretresajo množični in večinoma mirni protestni shodi, prišlo pa je tudi do nekaj nasilnih spopadov med protestniki in policijo. Shode je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Sčasoma so protestniki oblikovali tudi ostale zahteve, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine. Protestirajo tudi proti dosedanjemu nasilju nad protestniki.

Hongkong je nekdanja britanska kolonija, ki je leta 1997 postala administrativno območje Kitajske, a ji je bila v skupni deklaraciji zagotovljena avtonomija vse do leta 2047. Številni prebivalci oz. protestniki menijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih ogrožene.