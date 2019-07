V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod v osrednji in vzhodni Sloveniji nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Šibka burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan od severozahoda razširile nad večji del Slovenije. Hladneje bo, čez dan bo prehodno zapihal severni do severovzhodni veter. V soboto bo povečini sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta.