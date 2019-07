Mediji so sprva poročali, da je šlo za več neznanih izstrelkov, ki so leteli 430 kilometrov daleč in do višine 50 kilometrov, nato pa padli v Japonsko morje. Kasneje so iz generalštaba južnokorejske vojske sporočili, da je Severna Koreja iz izstrelišča Wonsan na svoji vzhodni obali izstrelila dve raketi, ki sta leteli 250 kilometrov daleč in dosegli višino 30 kilometrov. »Vrsta izstrelitev raket ne pripomore k zmanjšanju napetosti na Korejskem polotoku,« so še zapisali v sporočilu za javnost. Severno Korejo pa so ob tem pozvali, naj se vzdrži tovrstnih dejanj.

Južnokorejski obrambni minister Jeong Kyeong-doo je dejal, da gre za drugačen tip rakete, kot jih je Južna Koreja izstreljevala doslej. Japonski obrambni minister Takeshi Iwaya je izstrelitev označil za zelo obžalovanja vredno, če pa se izkaže, da je šlo za balistične rakete, bi bila to kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN. Japonska bo analizirala, kaj je hotela Severna Koreja s tem doseči.

Gre že za drugo izstrelitev severnokorejskih raket v zadnjem tednu dni. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je pred šestimi dnevi osebno nadziral izstrelitev dveh raket kratkega dosega. Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA je Pjongjang z raketnimi preizkusi želel opozoriti Seul, naj preneha uvažati visokotehnološko orožje ter naj se odpove skupnim vojaškim vajam z ZDA, napovedanim za avgust.

Kim in ameriški predsednik Donald Trump sta se junija na demilitariziranem območju med Korejama dogovorila o začetku pogajanj o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Pogovori se niso začeli in Pjongjang opozarja, da se ne bodo, če Južna Koreja in ZDA ne odstopita od načrtovanih rednih skupnih vojaških vaj v avgustu. Trump se z izstrelitvijo prvih dveh raket ni obremenjeval in je dejal, da je šlo za raketi kratkega dosega in da zatorej ni bilo opozorilo ZDA. Ocenil je, da se Južna in Severna Koreja pač prepirata.

Poletne izstrelitve raket iz Severne Koreje so že »tradicija«, tako kot so tradicija tudi vojaške vaje Južne Koreje in ZDA. Analitiki menijo, da bo Kim rakete izstreljeval še naprej, saj je dobil zeleno luč od Trumpa. Edino vprašanje pa je, če si bo upal izstreliti raketo dolgega dosega, ki bi lahko teoretično dosegla ZDA, še ocenjujejo.