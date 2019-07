Fiskalni svet je danes sporočil, da bi lahko imele nekatere določbe predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pomembne dolgoročne posledice za vzdržnost javnih financ. Zato vlado poziva, da že v postopku javne razprave, ki se je začela 16. julija in bo trajala do 2. septembra, sploh pa ob pripravi dokumenta za obravnavo v nadaljnjih postopkih, transparentno prikaže izračune skupnih dolgoročnih javnofinančnih posledic oziroma izračune dolgoročnih javnofinančnih učinkov posameznih določb predlaganega zakona.

»Nismo prepričani, da predlagane rešitve dovolj odločno naslavljajo problem stroškov staranja prebivalstva,« je povedal predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun. Srednjeročno in dolgoročno povečanje sredstev za socialne transferje bi lahko po oceni fiskalnega sveta brez sprejetja ukrepov, ki bi takšno povečanje nevtralizirali, poslabšalo dolgoročno vzdržnost javnih financ v Sloveniji. Ob tem pa bi sprejetje predloga zakona že na kratki rok »zelo verjetno zaostrilo srednjeročni fiskalni cilj ter povzročilo tudi zahteve po dodatnih fiskalnih naporih zaradi potrebe po izpolnjevanju ustavno predpisane srednjeročne uravnoteženosti javnih financ«.