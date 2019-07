Misija Združenih narodov v Afganistanu (UNAMA) v včeraj objavljenem polletnem poročilu navaja, da so postale vladne varnostne sile skupaj z Natovo leta 2014 oblikovano »Odločno podporo« za civiliste bolj smrtonosne od talibanov in drugih islamskih skrajnežev, vključno s tamkajšnjo vejo Islamske države. V prvem polletju so namreč odgovorne za smrt 717 civilistov (403 na rovaš afganistanskih sil, 314 pa s strani mednarodnih, zvečine v letalskih napadih), medtem ko so jih uporniškim skupinam pripisali 531. S ciljnimi samomorilskimi in drugimi napadi na civiliste slednje veliko več ljudi ranijo, kar tri četrtine od skupaj 2446 ranjenih v šestih mesecih.

Letalski napadi, usmerjeni proti vodjem talibanov in skrajnežem IS na različnih ravneh kot del ameriške strategije pri tako imenovanem vzpostavljanju pogojev za politično rešitev konflikta pod Hindukušem, so bili v tem času številčnejši in zato bolj smrtonosni za civiliste kot prejšnja leta, ko je bilo skupnih žrtev vse od leta 2013 sicer več, največ leta 2016 s 1644 mrtvimi in 3631 ranjenimi. Kar 519 od omenjenih več kot sedemsto civilistov je bilo ubitih prav v vladnih in zavezniških napadih iz zraka, med njimi 89 otrok. Otrokom so bila sicer najbolj nevarna eksplozivna telesa kot ostanki vojaških operacij, in sicer za dve petini od skupaj 1207 dokumentiranih žrtev (327 mrtvih in 880 ranjenih) v pol leta.

Tudi podatek, da je bilo letos civilnih žrtev za 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ne vliva upanja, da se razmere v Afganistanu izboljšujejo. Število mrtvih in ranjenih se je namreč s 1773 v prvem tromesečju močno povečalo v drugem, na skupaj 3812 ob polletju, še posebno skrb pa zbuja, da je žrtev vladnih in zavezniških sil skoraj tretjino več kot do julija lani. de