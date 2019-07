V Gornjem Gradu že sedmo leto poteka Ne-festival, v središču pa je gledališka ustvarjalnost, ki se tokrat pod naslovom Komu grmi? osredotoča na okoljevarstvene tematike. Bivajo v idiličnem zavetju stare domačije, v hiši starih staršev novinarke in podpornice gledališča zatiranih Jelke Šutej Adamič, so ekološko naravnani, sami pripravljajo vegansko in vegetarijansko hrano, iz zelišč, ki jih poberejo v naravi, pa si pripravljajo hladne in tople napitke.

Čez dan potekajo delavnice, zvečer so predstave, performansi ali pa igra ansambel Hišni bend. Udeležba je mednarodna.

Zgraditi skupnost Programska vodja festivala Barbara Polajnar pravi, da je ideja Ne-festivala »ustvariti skupnost, v kateri se med seboj (s)poznamo, si zaupamo, izmenjamo prakse gledališča zatiranih in življenjske nazore ter stkemo nadaljnja sodelovanja«. Letos je z njimi veliko okoljskih aktivistov, ki niso nujno povezani z gledališčem, so pa tudi gledališčniki, scenografi… Med njimi so ponovno tudi predstavniki ranljivih skupin, od hendikepiranih, brezposelnih do starejših občanov. Kakšnih 15 udeležencev se je zbralo že nekaj dni pred začetkom festivala, da za nocojšnje uradno odprtje pripravijo forumsko predstavo o podnebnih spremembah z naslovom Resilient Revolt (Prožen upor). Delavnico so imeli pod kozolcem, sicer pa bodo v teh dneh zaživele še druge – med mentorji bodo Uroš Kaurin, Miši Mićić, Sara Lucu, Birgit Fritz, ki jim je vzornica na področju gledališča zatiranih, in Abel Solares. Za najmlajše pa že poteka Stara roba, nova raba, kjer se ukvarjajo z reciklažo, v gornjegrajskem centru starejših DEOS pa se z mentorjema Mihaelo Žveglič in Simonom Macuhom družijo na temo Pred podnebnimi spremembami.